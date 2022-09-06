Antalya'da yürekleri ağza getiren kaza: Refüjden yola çıkan bisikletli yaşlı adama, hafif ticari araç çarptı - Son Dakika
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Antalya'da yürekleri ağza getiren kaza: Refüjden yola çıkan bisikletli yaşlı adama, hafif ticari araç çarptı

06.09.2022 20:36
Antalya'da yürekleri ağza getiren kaza: Refüjden yola çıkan bisikletli yaşlı adama, hafif ticari araç çarptı

Antalya'da yürekleri ağza getiren kaza: Refüjden yola çıkan bisikletli yaşlı adama, hafif ticari araç çarptı Kazada yüzlerce atık içecek kutusu yola saçıldı, yaşlı adamın şapkası, kafasını çarptığı aracın kırılan ön camında sıkışmış vaziyette kaldı Antalya'da refüjdeki yaya aralığından yola...

Antalya'da yürekleri ağza getiren kaza: Refüjden yola çıkan bisikletli yaşlı adama, hafif ticari araç çarptı

Kazada yüzlerce atık içecek kutusu yola saçıldı, yaşlı adamın şapkası, kafasını çarptığı aracın kırılan ön camında sıkışmış vaziyette kaldı

ANTALYA - Antalya'da refüjdeki yaya aralığından yola çıkan bisikletli yaşlı adama hafif ticari araç çarptı. Kazada yaşlı adam aracın ön camına kafasını çarpıp ağır yaralandı. Bisikletin sepetindeki yüzlerce atık içecek kutusu yola saçılırken, yaşlı adama ait şapka ise aracın kırılmış ön camına sıkışmış vaziyette kaldı.

Kaza, dün 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi Emrah Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, orta refüjdeki yaya aralığından geçerek caddeye çıkan bisiklet sürücüsü İbrahim Gezer'e (66), Emrah A.'nın kullandığı FİAT marka 07 GBK 20 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaşlı adamın kafasını aracın ön camına çarparak yere düştü, bisiklet ve sepetindeki yüzlerce atık içecek kutu da yola savruldu. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Gezer'e ilk müdahalede bulunup ambulansa hastaneye sevkini gerçekleştirdi. Sürücü Emrah A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Şapkası otomobilin kırılmış camında kaldı

Kazadan geriye kalan bazı hurda eşyalar ile yüzlerce atık içecek kutuları, belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı. Yaşlı adama ait şapkanın aracın kırılmış ön camında sıkışmış vaziyette durması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da yürekleri ağza getiren kaza: Refüjden yola çıkan bisikletli yaşlı adama, hafif ticari araç çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da yürekleri ağza getiren kaza: Refüjden yola çıkan bisikletli yaşlı adama, hafif ticari araç çarptı - Son Dakika
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