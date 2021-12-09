KAHRAMANMARAŞ - Antalya'da yurtta öldürülen üniversite öğrencisinin cenazesi defnedildi - Son Dakika

Antalya'da kaldığı özel yurdun aşçısı tarafından öldürülen 18 yaşındaki üniversite öğrencisi M.S.T'nin cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Antalya Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından naaşı yakınlarınca teslim alınarak kente getirilen M.S.T. için Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Ayakta durmakta güçlük çeken baba Halil T, oğlunun tabutu başında yaptığı konuşmada, sözün bittiği yerde olduklarını söyledi.

Bugünü Şeb-i Arus ve düğün gecesi olarak düşündüklerini ifade eden din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Halil T, şöyle konuştu:

"Dünyanın geçici bir yer olduğunun, emanet saatinin ve vaktinin geldiğinin, emanetini aldığının, bizim bu konuda bir irademizin ve etkimizin olamayacağının bilincindeyiz ama biz arkasındaki rahmete talibiz. Evladımızın yaşı, ömrü ve hikayesi bizim için kısa oldu ama bu kısacık zaman diliminde bile her noktada bize gururlar yaşattı. Üniversite sınavına hazırlanırken oğlum 'İyi düşün, iyi tart, kendini hazır görmezsen dışarıya gitme.' dedim. O da 'Seferle emir olunduk.' dedi. Hayaliydi, hep hayal kurardı ve elde etti bu hayalini. Ummadığı bir zor alana yönelemedi ve hedefine gitti ve hedefine ulaşmıştı."

Oğlunun barındığı yerden emin olduğunu ve birçok tanıdığının yurttan memnun kaldığını anlatan Halil T, buradan çıkarılması gereken dersin hastalıklı kişilerin işe alınırken tekrar tekrar düşünülmesi olduğunu söyledi.

Halil T, oğlunun herhangi bir tartışma ya da kavgaya karışmadığını, katilin kriz anına denk geldiği için böyle bir olayın başına geldiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oğluma 'Gönül insanı ol, gönüllere gir.' demiştim. Dün gittiğimiz Antalya'da o kısa 2 ay gibi sürede sağ olsun, dediklerimizi aynen hayatına katmış. Çevresinde bulunan ve kendisini bu kısa sürede tanıyan insanlar, bizlere memnuniyetlerini dile getirdiler. Anne-baba olarak biz de bundan defalarca gurur duyduk. Rabbim mekanını cennet eylesin. Şehitler ve şühedalar zümresine nasip eylesin. Evet acı, evlat acısı. Bir yönüyle sabredersek arkasındaki rahmete de inşallah ulaşacağımızın bilincindeyiz. Biz kendisinden razı olduk, kendisi bizi defalarca gururlandırdı, sevindirdi. Rabbim bizden daha çok seviyormuş ki kısa sürede yanına aldı. Toprağı bol olsun."

Gencin cenazesi, Dulkadiroğlu İlçe Müftüsü Ali Canbolat tarafından kıldırılan namazın ardından toprağa verildi.

Törene katılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, baba Halil T'ye başsağlığı diledi.

Olay

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki özel erkek öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İ.G. (38), 7 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi M.S.T'yi henüz bilinmeyen nedenle yurdun yemekhanesinde öldürmüştü. Şüpheli, olay yerinde gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Olayla ilgili "gizlilik ve yayın yasağı" kararı verilmişti.

Antalya Valiliği, şüphelinin çeşitli psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğunu, 29 Temmuz'dan sonra aylık rutin kontrollere gitmediğinin tespit edildiğini bildirmişti.