Antalya'da yüzde 35'lik yabancı artışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da yüzde 35'lik yabancı artışı - Son Dakika

Antalya'da yüzde 35'lik yabancı artışı

6 saat önce

Antalya'da 2019 yılında yabancı erkek sayısı yüzde 39,9 artarak 41 bin 957, yabancı kadın sayısı yüzde 32,4 artarak 60 bin 686, toplamda ise yabancı uyruklu nüfus yüzde 35,4 artış ile 102 bin 643 oldu.

Antalya'da yüzde 35'lik yabancı artışı, System.String[]

Antalya'da 2019 yılında yabancı erkek sayısı yüzde 39,9 artarak 41 bin 957, yabancı kadın sayısı yüzde 32,4 artarak 60 bin 686, toplamda ise yabancı uyruklu nüfus yüzde 35,4 artış ile 102 bin 643 oldu.


TÜİK verilerine göre 2019 yılı ADNKS'ye göre Türkiye'de 777 bin 89'u erkek, 753 bin 289'u kadın olmak üzere toplam 1 milyon 531 bin 180 yabancı uyruklu yaşadığı tespit edildi. Yabancıların sırasıyla İstanbul, Ankara ve yüzde 6,7 ile Antalya ilinde yaşadıkları belirlendi.


TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, "Ülkemizde yaşayan toplam 1 milyon 531 bin 180 yabancının 313 bin 810'u Irak uyruklu, 152 bin 230'u Afganistan ve 133 bin 669'u Türkmenistan uyruklu olarak ilk üç sırayı almıştır. Antalya ilinde 2018 yılında 30 bini erkek ve 45 bin 822'si kadın olmak üzere toplam 75 bin 822 yabancı kayıtlı iken 2019 yılında yabancı erkek yüzde 39,9 artarak 41 bin 957, yabancı kadın yüzde 32,4 artarak 60 bin 686 toplamda ise yabancı uyruklu nüfus yüzde 35,4 artış ile 102 bin 643 olmuştur. 2019 yılında ilimizde bulunan yabancı uyruklu nüfusun, 16 bin 724'ünün Rusya federasyonu uyruklu, 9 bin 778'inin İran uyruklu, 9 bin 224'ünün Almanya uyruklu, 9 bin 77'sinin Kazakistan uyruklu ve 7 bin 916'sının Kırgızistan uyruklu olduğu tespit edilmiştir" dedi. - ANTALYA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avusturya'da koronavirüs şüphesi bulunan kadın hastaneden kaçtı
İkna yöntemiyle teslim olan 2 PKK'lı kadın, aileleriyle buluştu Eşyanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu Karabük Valiliği'nden 7 il için kritik uyarı: Kar kalınlığı 20 ile 50 santimi bulacak

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 18:41:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da yüzde 35'lik yabancı artışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]