YÜZLERCE METRELİK AŞI KUYRUĞU - Son Dakika

Antalya'da koronavirüse karşı aşı olmak isteyen kişiler Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu.

Ülke genelinde vaka sayılarının tekrar artması ve farklı varyantların ortaya çıkması nedeniyle koronavirüs aşılarına olan talep de artışa geçti. Aşının 1, 2 ve 3'ncü dozunu olmak isteyen vatandaşlar Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğunluk oluşturdu. Hastane içerisinde ve önünde oluşan yoğunluk nedeniyle güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlar daha önce aldıkları randevu saatlerine göre hastaneye gelse de oluşan yüzlerce metrelik kuyrukta yaklaşık 30 dakika bekledikten sonra aşı odalarına ulaşabildi.

Aşı olmak isteyen kişilerin doldurdukları formlar ve kimlikle kontrol edilerek aşı odalarına alınırken, vatandaşların büyük çoğunluğunun Biontech'i tercih ettiği görüldü.