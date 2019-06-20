Son Dakika Haberleri: Antalya'da yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu

45 dakika önce

Antalya'da, Manavgat Irmağı'nda tekne turuna çıkan kişi, yüzmek için girdiği suda boğuldu.

Antalya'da yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu, System.String[]
Antalya'da, Manavgat Irmağı'nda tekne turuna çıkan kişi, yüzmek için girdiği suda boğuldu.
Gaziantep'ten ziyaretine gelen annesi ve kardeşleriyle Manavgat Irmağı'nda tekne turuna çıkan Hasan Kaya (35), ırmak ile denizin birleştiği, "Boğaz mevkisi" olarak adlandırılan bölgede yüzmek için suya atladı.
Kaya'nın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
Olay yerine gelen sahil güvenlik ve jandarmadan dalgıç ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Kaya'nın cesedi, suya atladığı yerden yaklaşık 20 metre uzakta bulundu.
Kıyıya çıkarılan cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Öte yandan, Kaya'nın yakınları fenalık geçirdi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:56 Kaynak: AA
Hasan Kaya, Gaziantep, Manavgat, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldırım Mayruk'tan Serenay Sarıkaya'ya övgü Kuzeyde yağmur ve sel güneyde kavurucu sıcak 10 yıldır ipekböceği yetiştiriyor! 40 günde 15 bin lira kazanıyor Gaziantep'te obruk paniği! Bölgeye giriş çıkışlar yasaklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 13:41:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]