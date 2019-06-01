Antalya'da yüzüne kezzap atılan kadın ağır yaralandı
1 saat önce
Antalya'da eski eşi tarafından yüzüne kezzap atıldığı öne sürülen kadın ağır yaralandı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:13 Kaynak: AA
'da eski eşi tarafından yüzüne kezzap atıldığı öne sürülen kadın ağır yaralandı.
İddiaya göre, Muratpaşa
ilçesi Sedir Mahallesi'nde yaşayan Asiye G, sabah saatlerinde işten çıkmak için evinden ayrıldı.
Bu sırada sokakta kendisini bekleyen iki yıl önce ayrıldığı eşi Bünyamin B, elindeki kezzapı Asiye G'nin yüzüne attı.
Yüzünün büyük bölümü tahriş olan kadın, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekibince Akdeniz Üniversitesi
Hastanesine kaldırıldı.
Asiye G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan şüphelinin memleketi Konya
'nın Çumra
ilçesinde polise teslim olduğu belirtildi.
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