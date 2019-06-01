Son Dakika Haberleri: Antalya'da yüzüne kezzap atılan kadın ağır yaralandı
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Antalya'da yüzüne kezzap atılan kadın ağır yaralandı

1 saat önce

Antalya'da eski eşi tarafından yüzüne kezzap atıldığı öne sürülen kadın ağır yaralandı.

Antalya'da yüzüne kezzap atılan kadın ağır yaralandı, System.String[]
Antalya'da eski eşi tarafından yüzüne kezzap atıldığı öne sürülen kadın ağır yaralandı.
İddiaya göre, Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde yaşayan Asiye G, sabah saatlerinde işten çıkmak için evinden ayrıldı.
Bu sırada sokakta kendisini bekleyen iki yıl önce ayrıldığı eşi Bünyamin B, elindeki kezzapı Asiye G'nin yüzüne attı.
Yüzünün büyük bölümü tahriş olan kadın, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Asiye G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan şüphelinin memleketi Konya'nın Çumra ilçesinde polise teslim olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:13 Kaynak: AA
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