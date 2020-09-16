Antalya'da zabıta, pazar yerinde bulduğu altın kolyeyi sahibine teslim etti - Son Dakika

Antalya'da zabıta, pazar yerinde bulduğu altın kolyeyi sahibine teslim etti

Antalya'da zabıta, pazar yerinde buldukları altın kolyeyi sahibine teslim etti.

Antalya'da zabıta, pazar yerinde bulduğu altın kolyeyi sahibine teslim etti, System.String[]

Antalya'da zabıta, pazar yerinde buldukları altın kolyeyi sahibine teslim etti.

Konyaaltı Belediyesi zabıtalarından Kemal Tunca, Altınkum Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde denetim yaptığı sırada yerde kolye buldu.

Altın olduğu anlaşılan kolye, emanete alındı. Bir süre sonra Hazal Uğur, zabıta ekiplerine ulaşarak pazar yerinde kolyesini kaybettiğini belirtti.

Yapılan tespitin ardından kolye, Uğur'a teslim edildi.

Uğur, pazarda alışveriş yaptıktan sonra eve dönerken kolyesinin olmadığını fark ettiğini söyledi.

Pazar yerine dönerek alışveriş yaptığı yerlerde kolyesini aradığını belirten Uğur, "Kolyemi bulamadım. Konyaaltı Belediyesi zabıta noktasına giderek, zabıta arkadaşlara durumu anlattım. Kolyem benim için çok değerliydi. Çok mutlu oldum, kendilerine teşekkür ederim." dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de kolyeyi bulan zabıta memuru Kemal Tunca'yı örnek davranışından dolayı tebrik etti.

Konyaaltı, Antalya, Zabıta, Pazar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 16:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da zabıta, pazar yerinde bulduğu altın kolyeyi sahibine teslim etti - Son Dakika

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