Antalya'da zabıtadan örnek davranış - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da zabıtadan örnek davranış - Son Dakika

Antalya'da zabıtadan örnek davranış

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin sokakta soğuktan üşüyen bir köpeğin üzerini battaniye ile örtmesi büyük beğeni topladı.

Antalya'da zabıtadan örnek davranış, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin sokakta soğuktan üşüyen bir köpeğin üzerini battaniye ile örtmesi büyük beğeni topladı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, dün görev sahaları içinde yer alan Kapalı Yol'da (Kazım Özal Caddesi) bir iş yeri önünde soğuktan üşüyen sokak köpeği gördü. Köpeğin ıslak şekilde üşümesine dayanamayan zabıta ekipleri, yakındaki bir mağazadan polar battaniye aldı. Ekipler üşüyen köpeğin altına ve üzerine birer battaniye serdi. Zabıtanın bu duyarlı davranışı çevredeki vatandaşların da dikkatinden kaçmadı. Vatandaşlar zabıtanın hayvan sevgisini anbean cep telefonu kamerasıyla kaydetti. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:33 Kaynak: İHA
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