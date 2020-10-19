Antalya'da zarar gören seralar havadan görüntülendi - Son Dakika

Antalya'da zarar gören seralar havadan görüntülendi

19.10.2020 19:09

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dolu yağışı sonrası cam seralarda oluşan hasar havadan görüntülendi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dolu yağışı sonrası cam seralarda oluşan hasar havadan görüntülendi.

Türkiye'nin örtü altı sebze üretim üssü Kumluca'da öğle saatlerindeki dolu yağışı bazı seralarda zarara sebep oldu. Fırtınayla birlikte gelen ve kısa sürede tüm ilçeyi etkisi altına alan dolu yağışı sebebiyle bir caminin minaresi yıkılırken, seralar da zarar gördü. Bazı iş yerlerinin de çatısı hasar aldı. İlçede özellikle cam seralar büyük zarar gördü. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, seraların çatısındaki camları ürünün üzerine döktü. Kırılan camlar nedeniyle hem ürünler hem de toprak zarar gördü. Cam serasına gelen üretici, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Bazı plastik seraların ise üst bölümlerinde açılımlar meydana geldiği görüldü. Zarar gören seralar havadan drone ile görüntülendi.

"PATLICANLAR ZARAR GÖRDÜ"

Serasındaki patlıcanları kırılan camlarla zarar gören üretici Yunus, "Dolu biranda geldi. Camı kapattık ama bayağı parçaladı. Hasarımız büyük. İçerideydim ama hemen eve kaçtık. Seralarda da yırtık var. Dolu yatırdı seraları. Bir saate yakın sürdü. Ben ilçe merkezinden eve gelemedim. Sadece 30 bin liraya yakın cam zararım var. Portakal bahçeleri zarar gördü. Allah'tan gelene bir şey diyemeyiz. Hava iyi olursa yarın çalışmalara başlarız. Ama sezon bizim için zor olur" dedi.

"40 GÜNLÜK DOMATES VARDI, ÜRÜNÜMÜZ HEDER OLDU"

40 gün önce diktiği domatesin neredeyse hasada yaklaşmaya başladığını dile getiren Ali Topuz, "Öğle saatlerinde hortum, dolu aniden geldi. Ceviz büyüklüğünde yağdı. 40 günlük domates vardı. Ürünümüz heder oldu. Allah'tan gelene boynumuz kıldan ince. Öğle yemeğinde olduğu için serada değildik. O zaman başka şeyler olabilirdi. 6 dönümlük alanım zarar gördü. Cam kırıldı, seralar yıkıldı. Zararımızı belirlemek için hazırlık yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan sahil yolunda bir kişinin hayatını kaybettiği otobüs durağının yakınındaki bir durağın daha yıkıldığı görüldü.

(İHA)

Antalya'da zarar gören seralar havadan görüntülendi
Antalya'da zarar gören seralar havadan görüntülendi
Antalya'da zarar gören seralar havadan görüntülendi
Antalya'da zarar gören seralar havadan görüntülendi
Antalya'da zarar gören seralar havadan görüntülendi
Antalya'da zarar gören seralar havadan görüntülendi
Antalya'da zarar gören seralar havadan görüntülendi
Antalya'da zarar gören seralar havadan görüntülendi
Antalya'da zarar gören seralar havadan görüntülendi
Antalya'da zarar gören seralar havadan görüntülendi
Antalya'da zarar gören seralar havadan görüntülendi
Antalya'da zarar gören seralar havadan görüntülendi
Antalya'da zarar gören seralar havadan görüntülendi
Antalya'da zarar gören seralar havadan görüntülendi
Antalya'da zarar gören seralar havadan görüntülendi
Antalya'da zarar gören seralar havadan görüntülendi

Dolu Yağışı, Antalya, Kumluca, Cam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da zarar gören seralar havadan görüntülendi - Son Dakika

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