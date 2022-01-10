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Antalya'da "zehirli baklava" sanıklarına 40'ar yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Antalya'da "zehirli baklava" sanıklarına 40'ar yıla kadar hapis istemi

10.01.2022 11:17
Antalya'da "zehirli baklava" sanıklarına 40'ar yıla kadar hapis istemi

Antalya'da, boşanmak isteyerek evden ayrılan eşinin ailesine gönderdiği baklavayla kayınpederinin zehirlenmesine neden olduğu iddia edilen damat ve 2 arkadaşı hakkında 26'şar yıldan 40'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Antalya'da, boşanmak isteyerek evden ayrılan eşinin ailesine gönderdiği baklavayla kayınpederinin zehirlenmesine neden olduğu iddia edilen damat ve 2 arkadaşı hakkında 26'şar yıldan 40'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Zehirli baklava göndererek eşi Melek A. ve kayınpederi Metin Kabakçı'yı öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan Ferudun A. ve kendisine yardım ettikleri öne sürülen arkadaşları tutuksuz sanıklar Melike E. ve Osman G. hakkında "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan hazırlanan iddianame Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Melek A'nın, eşi Ferudun A. ile yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle babası Metin Kabakçı'nın evine gittiği belirtildi.

Sanık Ferudun A'nın eşiyle konuşmak için iki arkadaşından yardım istediği aktarılan iddianamede, Melike E'nin müştekileri arayarak kendisini Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlisi olarak tanıttığı ve aileyi ziyaret etmek istedikleri söylediği kaydedildi.

Ferudun A'nın Melike A. ile pastaneden baklava aldığı ve yanında taşıdığı tozu tatlıya döktüğü, bu sırada internet kafeye giden Osman G'nin ise sahte görevli kartı bastırdığı bildirildi.

Melika A. ve Osman G'nin sahte kartları göstererek eve girdikleri vurgulanan iddianamede, evde babası ve ablası bulunan Melek A'nın sanıklara çay ile getirilen baklavadan ikram ettiği belirtildi.

Sanıklardan Melike E'nin ikram edilen baklavadan yemediği, Osman G'nin ise dilimin sadece uçundan aldığına işaret edildi.

Tatlıdan 3 dilim yiyen baba Metin Kabakçı'nın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı, gözaltına alınan sanıkların üzerlerine atılı suçu kabul ettikleri kaydedildi.

Baklavaya dökülen maddenin Antalya Kriminal Polis Laboratuvarında incelendiği ve yüksek dozda alındığı takdirde "akut toksik" etki gösterdiğine dair rapor hazırlandığı bildirildi.

Ayrıca maddenin miktarı ve kim tarafından kullanması durum sağlığa zararlı olacağı konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığından rapor istendiği aktarıldı.

Ferudun A'nın, sakinleştirici etkisi olduğunu bildiği ilacı, ailenin konuşma sırasında sakin kalması için baklavaya döktüğü beyanına iddianamede yer verildi. Diğer 2 sanığın da tatlının ilaçlı olduğunu bildikleri vurgulandı.

İddianamede, sanıkların, Melek A. ve Metin Kabakçı'yı "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 26'şar yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

"4 gün sonra hastanede kendime geldim"

Metin Kabakçı, AA muhabirine, kızının birkaç gün kendilerinde kaldığını, bu sırada Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden olduklarını söyleyen iki kişinin evlerine geldiğini söyledi.

Bu iki kişinin getirdiği baklavadan yediğini anlatan Kabakçı, "Baklavadan 3 dilim yedim, bir süre sonra bayılmışım, gerisini hatırlamıyorum. 4 gün sonra hastanede kendime geldim. Hemşireler 'Damadın baklava getirmiş, zehirlenmişsin, komadaydın' dediler. Bütün aileme ölebilirdik. Artık tatlı ikram edildiğinde direkt o korkuyu yaşıyorum." diye konuştu.

-"Aynı ilacı daha önce de meyve suyuma koymuştu"

Melek A. ise 16 yıllık evli olduğu Ferudun A'dan sürekli şiddet gördüğünü öne sürdü.

Eşinin eve gönderdiği baklavaya döktüğü maddeyi daha önce meyve suyunda kendisine içirmeye çalıştığını ileri süren Melek A, "Sanığın cezasını çekmesini istiyorum. Sürekli aileme zarar vermekle tehdit ediyordu. Daha önce ellerimi ve ayaklarımı bağlayarak işkence etmişti, sopayla dövmüştü. Meyve suyunun içine bu ilacı koymuştu, bardağın yarısını bile içmeden kendimi kaybetmiştim." ifadelerini kullandı.

Müştekilerin avukatı Burak Yaman da ulaşılması zor olan söz konusu maddeyi sanığın nereden temin ettiğini bilmediklerini dile getirdi.

Olay

Muratpaşa ilçesinde kocası Ferudun A'dan ayrılmak isteyen Melek A, evini terk ederek babaevine yerleşmişti. İddiaya göre, buna sinirlenen kocası 21 Kasım 2020'de kayınpederinin evini kurşunlamış, gözaltına alınan şüpheliye 45 gün uzaklaştırma cezası verilmişti.

Melek A'nın babası Metin Kabakçı'nın 27 Kasım 2020'de sosyal hizmetlerden geldiklerini söyleyen iki kişinin getirdiği baklavadan zehirlendiği şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçmişti. Eve erzak ve baklava getirdikleri belirlenen Osman G. ve Melike E. ile malzemeleri gönderdiği ileri sürülen damat Ferudun A. gözaltına alınmıştı.

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Antalya, Kasım, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da 'zehirli baklava' sanıklarına 40'ar yıla kadar hapis istemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da "zehirli baklava" sanıklarına 40'ar yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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