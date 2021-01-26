Antalya'da zehirli köpükler denize yayılıyor - Son Dakika

Antalya'da zehirli köpükler denize yayılıyor

26.01.2021 10:30
Antalya'da zehirli köpükler denize yayılıyor, System.String[]

Antalya'nın dünyaca ünlü Düden Şelalelerini de içine alan Düden Çayı'nda yaşanan zehirli su kaynaklı köpüklenme, Aşağı Düden olarak bilinen Düden Şelalesi aracılığıyla denize de karıştı. Denizdeki köpüklenme ise 2 kilometreyi aşkın mesafeye yayıldı.

Antalya'nın dünyaca ünlü Düden Şelalelerini de içine alan Düden Çayı'nda yaşanan zehirli su kaynaklı köpüklenme, Aşağı Düden olarak bilinen Düden Şelalesi aracılığıyla denize de karıştı. Denizdeki köpüklenme ise 2 kilometreyi aşkın mesafeye yayıldı.

Antalya'nın dünyaca ünlü şelaleleri Yukarı Düden ve Akdeniz'e döküldüğü Aşağı Düden'i de içeren Düden Çayı'nda geçen hafta ortaya çıkan zehirli köpüklenme sonrası binlerce balık öldü. Düden Çayı'nın denize döküldüğü alandaki köpüklenme de giderek çoğalıyor. Denizde 2 kilometreyi aşkın mesafede zehirli köpüklerin yayıldığı görüldü.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ilgili birimleri tarafından hem su hem de ölü balıklardan alınan numunelerden yapılan incelemelerde, ilk belirlemelere göre bölgedeki 4 atık geri kazanım tesisindeki yıkama sularının 70-80 metre derinlikteki yer altı suyuna verildiği, buradan da Düden Çayı'na karıştığı belirlendi. Su ve ölü balıklardan alınan numunelerin laboratuvar sonuçlarının ise henüz belli olmadığı açıkladı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, firmalarla ilgili incelemelerin devam ettiğini, alınan numunelere ilişkin sonuçların henüz belli olmadığını söyledi. Sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını açıklayan Altınay, firmalara uygulanan idari para cezalarıyla ilgili işlemlerin sürdüğünü, Çevre Kanunu'na göre gerekirse faaliyetine son verme, gerekirse kapatma, lisanslı iseler de lisanslarının iptaline ilişkin çalışmaların yapılacağını dile getirdi.

Köpüklenme artıyor

Diğer yandan bugün itibari ile Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü alanda köpüklenme olayının arttığı görüldü. Denizde 2 kilometreyi aşan mesafeye yayılan köpüklerle ilgili şelalenin olduğu bölgede ikamet eden Antalya Kent Konseyi'nden Recep Yavuz, ilk defa böyle bir şey gördüklerini söyledi. Şelalenin denize döküldüğü alanda binlerce ölü balık nedeniyle martıların da çoğaldığını anlatan Recep Yavuz, "Düden Şelalesi Antalya'nın en büyük değerlerinden biri, özellikle Rus turistlerin olmazsa olmaz uğrak yerlerinden biri. Şehrin incisi diyebilirim. O yüzden aşırı duyarlılık gösterilerek o tesislere sadece ceza değil, başka yaptırımlar da uygulanması çok önemli. Köpürme denizin içlerine kadar gidiyor. Ben burada oturuyorum ve çok sık burada yürüyorum ve bu kadar köpürme şimdiye kadar hiç görmedim. Nedenin kirlenme olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"Yıllardır kirletiliyor"

Düden çayı etrafındaki sanayi, evsel ve tarımsal atıkların yoğunluğunun yıllardır dere dip çamuru ve suyunu kirlettiğine işaret eden Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı (TTKD) Dr. Erol Kesici, geçen yıllarda bu bölgede yaptıkları araştırmaya göre, dere içindeki su bitkileri ve dip çamurundan alınan örneklerde ağır metallere, istenmeyen kimyasal bileşiklere rastladıklarını söyledi. Dr. Kesici, sudaki aşırı renk değişiminin de derenin zaten iç ve dış kirletici kuvvetlerle aşırı bir şekilde kirlendiğini fiziksel olarak gösterdiğini kaydetti.

"Analize gerek yok"

Dr. Kesici, "Yani analiz yapmaya ya da balıklar niye öldü demeye gerek yok. Yıllardır bilinen bu gerçek, bu derenin ne yazık ki kontrolsüz bir şekilde her türlü atığın atıldığı bir yer olması. Gerekli önlemler alınmazsa ileride de buna benzer canlı ölümlerine rastlanması sürpriz olmayacaktır. Denize dökülen kirli sular, en çok o bölgedeki mikroskobik canlıları etkileyecektir. Daha önceki çalışmalarda da bu tür sularla temas eden deniz suyunun kıyı kesimlerinde gerek mikroorganizmaların gerekse ortam koşulları nedeniyle kokuşmalar ve renk değişimleri görülmesi de olası" dedi.

Çökeltme havuzu ve bariyer sistemi

Denize döküldüğü alanın yüksek olması nedeniyle oksijen bol olması gerekirken, yoğun kimyasal kirliliğin bilhassa kıyıya gelen yavru balıkların da ölümüne neden olacağını dile getiren Dr. Kesici, "Mutlaka Düden deresinin denize ulaştığı alanda öncelikle alınması gereken önlem çökeltme havuzu, bariyer sistemi, mutlak uygulanmalıdır. Temel çözüm de bu bölgenin su kaynağının hiçbir koşulla kirletilmemesidir. Köpüklenme birçok suda olduğu gibi aşırı kirliliğin göstergesidir" dedi.

"Bu balıklar tüketilmesin"

Şelalenin denize döküldüğü bölgede ölü balıkları yemek için gelen martılar ve diğer su kuşları açısından da bu durumun tehlike oluşturduğunu vurgulayan Dr. Kesici, "Bu balıkları yiyen martılar ve balıklar portör görevi görecektir. Martı ve diğer kuşların bu balıkları yemesi, sorunların başka ortamlara taşımalarına neden olabilecektir. Çünkü kimyasal kirlilik sularda çok hızla geometrik oranda artar, deniz suyu bile bunu tolore edememektedir. O kadar çok şiddetli kimyasal var ki hem koku- köpüklenme kendini gösteriyor. Bu balıklar kesinlikle tüketilmemeli, hayvanlara da verilmemelidir. Pazarlarda denetim yapılması da gereklidir" diye konuştu.

DHA - Mehmet Çınar

Düden Şelalesi, Zehirli Su, Antalya, Ölü, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Antalya'da zehirli köpükler denize yayılıyor - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

"O Bu Gece Gelecek" şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı Boş arazide ölmeden önce uyuşturucu alan genç adamın cansız bedeni bulundu Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 442,5 liradan işlem görüyor Eski hocası, Salih Uçan'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi 2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu Türkiye'nin en doğusunda görev yapan Mehmetçik, yeni kamuflajlarını giymeye başladı Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var
Galatasaray, Youssouf Ndayishimiye transferi için Malatyaspor'la anlaşmak üzere Galatasaray, Youssouf Ndayishimiye transferi için Malatyaspor'la anlaşmak üzere         
11:30
Aşı olan Çağla Şıkel koronavirüse yakalandığı iddialarını yalanladı Aşı olan Çağla Şıkel koronavirüse yakalandığı iddialarını yalanladı         
11:11
Bahçeli'den Selçuk Özdağ'a saldırı görüntülerine ilginç yorum: Evinin balkonuna kamera yerleştirmiş Bahçeli'den Selçuk Özdağ'a saldırı görüntülerine ilginç yorum: Evinin balkonuna kamera yerleştirmiş         
10:59
Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara kira ve gelir kaybı desteği için yeniden başvuru imkanı Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara kira ve gelir kaybı desteği için yeniden başvuru imkanı         
10:53
Özcan Deniz'in kardeşi Sibel Semerci'den, Feyza Aktan'a şoke eden suçlama: Sızdın kaldın ev yandı Özcan Deniz'in kardeşi Sibel Semerci'den, Feyza Aktan'a şoke eden suçlama: Sızdın kaldın ev yandı         
10:46
Kasadaki paraları çalan hırsız, bahşiş kutusuna dokunmadı Kasadaki paraları çalan hırsız, bahşiş kutusuna dokunmadı         
10:37
12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı 12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı         
09:48
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Eşinden miras kalan tarlanın parasıyla evlenmek isterken dolandırıldı Eşinden miras kalan tarlanın parasıyla evlenmek isterken dolandırıldı         
09:14
Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız         
09:06
Tehlikeyi umursamayan patenli gençler resmen ölüm yolculuğu yaptı! O anlar anbean kamerada Tehlikeyi umursamayan patenli gençler resmen ölüm yolculuğu yaptı! O anlar anbean kamerada         
08:45
Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş         
07:51
Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti         
22:16
Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi? Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi?         
21:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız         
20:59
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 11:41:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da zehirli köpükler denize yayılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei