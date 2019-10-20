Antalya'da zeytin ağacı katliamı

Antalya'da yabancı uyruklu bir şahıs, başkasına ait 40 yıllık zeytin ağaçlarındaki zeytinleri toplayıp ağaçları kesince polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Her gün benzeri olaylar yaşadıklarını söyleyen mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.



Olay dün saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Düdenbaşı Mahallesi 2365. Sokak'ta zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide meydana geldi. Hasan Mert isimli vatandaşa ait zeytin bahçesinde yabancı uyruklu bir şahsın zeytin toplayıp ağaçları kestiğini gören Mert'in komşusu Zekiye Kalken, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis, şüpheliyi evine gitmek üzereyken sokak arasında yakaladı. Ağaçların sahibi Hasan Mert'in şikayetçi olması üzerine şüpheli polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



"Zeytinler benim" demiş



Yaklaşık 5-6 ağacın zeytinlerinin toplanıp kökünden ve dallarından kesildiğini fark eden mahalleli ise duruma tepki gösterdi. Olay anını anlatan Zekiye Kalken, "Buradan geçerken bir adamın zeytinleri kestiğini gördüm. 'Zeytinler kimin de kesiyorsun' deyince 'Benim' dedi. 'Senin değil' deyince bir şeyler söyledi ama anlamadım. Ardından ağaçların sahibine telefon açtım, o da polise haber verdi. Polisler geldiğinde zeytinleri ve kestiği ağacı alıp götürüyordu. Ardından polisler yakaladı" dedi.



Zeytinlerin 40 yıllık olduğunu belirten Kalken, "Bunları diktiğimizde suyumuz yoktu. Tenekelerle camiden sular taşıdık. 40 sene boyunca yetiştirdik. 5-6 tane ağacı kesmişler. Her gün bunları kovalıyoruz, yakaladığımızı dövüyoruz" diye konuştu.



"Sopayla nöbet tutarsak kalan zeytinleri kurtaracağız"



Mahalle sakinlerinden Hatice Taban da, "Dolaşıp komşuların yerlerini takip ediyoruz. Engel olmasak kalan zeytinleri de kesecekler. Sopayla nöbet tutarsak kalan zeytinleri kurtaracağız. Gelirlerse bu sopayla onları döveceğim" diyerek yaşananlara tepkisini dile getirdi. - ANTALYA