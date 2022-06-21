Kaş'ta zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı (2)

Antalya'nın Kaş ilçesinde zeytinlik ve sazlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Ova Mahallesi Çayağzı mevkisindeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına 3 arazöz, 2 su tankeri ve çok sayıda ekiple müdahale edildi.
Ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
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