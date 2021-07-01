Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın - Son Dakika

Antalya'daki zeytin ağaçlarının bulunduğu ormanlık ve çalılık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın, 25 bin zeytin ağacının bulunduğu Zeytinpark'ta yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen, vatandaşların da çalışmalara destek verdiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışıyor.

Polis ekipleri, bölgedeki yolları trafiğe kapattı.