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Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın - Son Dakika

Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın

01.07.2021 11:56
Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın, System.String[]

Antalya'daki zeytin ağaçlarının bulunduğu ormanlık ve çalılık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'daki zeytin ağaçlarının bulunduğu ormanlık ve çalılık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın, 25 bin zeytin ağacının bulunduğu Zeytinpark'ta yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen, vatandaşların da çalışmalara destek verdiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışıyor.

Polis ekipleri, bölgedeki yolları trafiğe kapattı.

Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın
Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın

Ahatlı Mahallesi, Antalya, Zeytin, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın - Son Dakika


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