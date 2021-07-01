İtfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri bölgede soğutma çalışması yapıyor.

Vatandaşların da desteğiyle havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, bölgedeki yolları trafiğe kapatarak önlem aldı.

Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 'nde yerleşim yerleri yakınındaki 25 bin zeytin ağacının bulunduğu Zeytinpark'ta yangın çıktı.

Antalya 'da zeytin ağaçlarının bulunduğu ormanlık ve çalılık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Son Dakika › Güncel › Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın çıktı - Son Dakika

Sosyal medya yıkılıyor! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı nedene bağlıyor

Fransa'nın yıldızları sahada birbirine girince tribündeki aileleri de kavgaya tutuştu

Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık