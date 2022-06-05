Antalya'da zincir markette silahlı soygun kamerada - Son Dakika
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Antalya'da zincir markette silahlı soygun kamerada

05.06.2022 00:57
Antalya'da zincir markette silahlı soygun kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesinde daha önce keşif yaptığı zincir market şubesine silahla gelerek, kasiyere silah doğrultup 2 bin 600 TL parayı alan şahıs, ekipler tarafından kısa surede yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde daha önce keşif yaptığı zincir market şubesine silahla gelerek, kasiyere silah doğrultup 2 bin 600 TL parayı alan şahıs, ekipler tarafından kısa surede yakalandı. Soygun anları ise kameralar tarafından kaydedildi.

Olay, dün saat 21.40 sıralarında Kemalreisoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde bulunan bir zincir market şubesine gelen bir kişi, elinde bulunan silahı kasiyere doğrultarak kasada bulunan 2 bin 600 TL parayı alarak kayıplara karıştı. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, kamera görüntülerini inceledi. Şahsın bir gün öncede markete keşif amaçlı geldiği öğrenildi.

Alanya Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan saha ve kamera araştırması sonucunda şüpheli şahsın Alanya Saray Mahallesi'nde bulunan bir restorandan edinilen kamera görüntülerinden çıkan eşkaller doğrultusunda araştırmalar yapıldı. Şüpheli şahsın B.K. isimli şahıs olduğu, şahsın 30 Mayıs günü İstanbul'dan Alanya ilçesine geldiği ve olayı gerçekleştirdiği, şahsın Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir araç kiralama firmasından motosiklet kiraladığı öğrenildi.

Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi 100. Yıl parkında görülen şahıs, ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.

Yapılan üst aramasında 1 adet seri numarası kazınmış tabanca, 8 adet 9x19 milimetre çapında fişek ve marketten almış olduğu koltukaltı rolon ele geçirildi.

Şahıs gerekli işlemler için Alanya Asayiş Büro Amirliğine intikal ettirilerek, bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da zincir markette silahlı soygun kamerada - Son Dakika

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