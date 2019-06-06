Son Dakika Haberleri: Antalya'da zincirleme kaza: 3'ü çocuk, 10 yaralı
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Antalya'da zincirleme kaza: 3'ü çocuk, 10 yaralı

17 dakika önce

ANTALYA'da, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü çocuk, 10 kişi yaralandı.

Antalya'da zincirleme kaza: 3'ü çocuk, 10 yaralı, System.String[]
ANTALYA'da, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü çocuk, 10 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Aksu ilçesi D-400 karayolunda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama nedeniyle trafiği yavaşlattı. Kontrollü geçiş sırasında Antalya'dan Alanya yönüne giden Ramazan Kaya yönetimindeki 06 FK 2914, Emin Ercen yönetimindeki 06 ZTL 55 ve Ali Özdemir yönetimindeki 46 FT 270 hafif ticari araçlar ile Ali Özel yönetimindeki 07 T 2744 plakalı taksi çarpıştı. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu zincirleme kazada, taksideki yabancı uyruklu 3'ü çocuk, 7 kişi ile diğer araçlardaki 3 kişi, yaralandı. Kaza sırasında araçlardaki eşyalar da yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emin Ercen'in kullandığı araçta sıkışan bir yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kontrol noktasındaki polis ekipleri de olay yerine gelerek yol güvenliğini sağladı. Yaralılara ilk müdahale ambulanslarda yapıldı. Olası bir zedelenmeye karşı yaralılara boyunduruk takıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yola savrulan eşyalar toplanırken, araçlardan yola akan yağ da itfaiye ekiplerince temizlendi.
Kaza nedeniyle kapanan D-400 karayolu, araçların çekici yardımıyla trafik otoparkına çekilmesinin ardından yaklaşık 1,5 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:11 Kaynak: DHA
Antalya, Güncel
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