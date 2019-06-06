ANTALYA'DA ZİNCİRLEME KAZA 3'Ü ÇOCUK 10 YARALI

ANTALYA'da, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Aksu
ilçesi D-400 Karayolu
'nda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü
ekipleri, uygulama nedeniyle trafiği yavaşlattı. Kontrollü geçiş sırasında Antalya
'dan Alanya
yönüne giden Ramazan Kaya
'nın kullandığı 06 FK 2914, Emin Ercen'in idaresindeki 06 ZTL 55 ve Ali Özdemir
yönetimindeki 46 FT 270 hafif ticari araçlar ile Ali Özel
'in kullandığı 07 T 2744 plakalı taksi çarpıştı. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu zincirleme kazada, taksideki yabancı uyruklu 3'ü çocuk 7 kişi ile diğer araçlardaki 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle araçlardaki eşyalar da yola savruldu.
112 EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Emin Ercen'in kullandığı araçta sıkışan bir yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kontrol noktasındaki polis ekipleri de olay yerine gelerek yol güvenliğini sağladı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde ambulanslarda yapıldı. Olası bir zedelenmeye karşı yaralılara boyunduruk takıldı. 7'si yabancı 10 yaralı daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yola savrulan eşyalar toplanırken, araçlardan yola akan yağ da itfaiye ekiplerince temizlendi. Kaza nedeniyle D-400 karayolu uzun süre trafiğe kapandı. Araçların çekici yardımıyla trafik otoparkına kaldırılmasından sonra yol yeniden trafiğe açıldı.