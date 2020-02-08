Antalya'da zincirleme trafik kazası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da zincirleme trafik kazası - Son Dakika

Antalya'da zincirleme trafik kazası

6 saat önce

Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

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Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.


Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Çallı Vatan Bulvarı'nda sürücüleri öğrenilemeyen 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvarın 'U' dönüşü kısmında ani fren yapan bir araç, arkadan gelen diğer 4 aracın daha çarpışmasına sebep oldu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:48 Kaynak: İHA
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