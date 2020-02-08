Antalya'da zincirleme trafik kazası - Son Dakika

Antalya'da zincirleme trafik kazası
6 saat önce
Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:48 Kaynak: İHA
Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Çallı Vatan Bulvarı'nda sürücüleri öğrenilemeyen 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvarın 'U' dönüşü kısmında ani fren yapan bir araç, arkadan gelen diğer 4 aracın daha çarpışmasına sebep oldu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. - ANTALYA
Son Dakika Antalyaspor'un adı Fraport TAV Antalyaspor oldu Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı Dili boğazına kaçan bebeği hastaneye trafik polisleri yetiştirdi Alanya'da babasını öldüren Ukraynalı: O an babam, şeytan gibi bir şeydi