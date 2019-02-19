Son Dakika Haberleri: Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

1 saat önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Nüfus Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Fadıl Kara idaresindeki 33 ZP 051 plakalı kamyonete, Hüseyin Canan yönetimindeki 07 HN 876 plakalı otomobil ile Fatih Yüksel'in kullandığı 07 NBB 42 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet de önündeki İbrahim Karadağ idaresindeki 33 L 1779 plakalı otomobile vurdu.

Kazada Fatih Yüksel, Naciye Yüksel ve Hüseyin Canan yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazaya karışan araçlar, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:10 Kaynak: AA

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