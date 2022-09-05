O da yasak olduğunu bilmiyordu, polisin kestiği 1.823 liralık cezayla öğrendi

İşte Türkiye'nin en az nüfuslu ilçesi! Sadece bin 500 kişi yaşıyor

İstanbul'da hangi parti önde? Son ankette en büyük sürprizi Sarıgül yaptı

Kazada sürücülerden Emre A. araçta bulunan Gürkan A, Mehmet D. ile 07 AUD 006 plakalı otomobildeki Mustafa Y. yaralandı. Kazayı görenler 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Akseki Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa Y'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Seydişehir, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralıÜç otomobilin karıştığı kazada yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.