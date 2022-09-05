Antalya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralıÜç otomobilin karıştığı kazada yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı - Son Dakika
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Antalya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralıÜç otomobilin karıştığı kazada yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı

05.09.2022 19:59

- Antalya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı Üç otomobilin karıştığı kazada yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı Antalya'nın Akseki ilçesinde üç otomobilin karıştığı trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.

- Antalya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Üç otomobilin karıştığı kazada yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde üç otomobilin karıştığı trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza dün akşam saatlerinde Akseki- Seydişehir karayolu Püser Boğazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Y. idaresindeki 07 AUD 006 plakalı otomobil, Emre A'nın kullandığı 33 LY 025 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Umut M, yönetimindeki 35 KC 7575 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücülerden Emre A. araçta bulunan Gürkan A, Mehmet D. ile 07 AUD 006 plakalı otomobildeki Mustafa Y. yaralandı. Kazayı görenler 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Akseki Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa Y'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Antalya- Konya kara yolunda kaza nedeniyle ulaşım yaklaşık 3 saat tek şeritten sağlandı.

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Kaynak: İHA

Seydişehir, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralıÜç otomobilin karıştığı kazada yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralıÜç otomobilin karıştığı kazada yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı - Son Dakika
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