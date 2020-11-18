Antalya'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

Kazaya neden olduğu öne sürülen sürücünün, uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

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