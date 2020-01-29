Antalya'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı - Son Dakika

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Antalya'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
6 saat önce
Antalya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:34 Kaynak: AA
Antalya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'nda sürücüleri öğrenilemeyen 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki hastahanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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