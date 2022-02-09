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Antalya'da zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı - Son Dakika

Antalya'da zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

09.02.2022 22:13
Antalya'da zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kızılcadağ Mahallesi Umutçeşmesi mevkisinde Antalya- Denizli karayolunda, buzlanma nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada araçlardaki 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Kızılcadağ, Korkuteli, Antalya, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı - Son Dakika


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