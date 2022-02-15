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Antalya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Antalya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

15.02.2022 16:23
Antalya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ünsal Mahallesi 75'nci Yıl Bulvarı'nda, Haydar Cavrı idaresindeki 20 DV 901 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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Antalya, Kepez, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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