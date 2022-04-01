Antalya'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İsa Kılıç idaresindeki 07 FFD 30 plakalı kamyon ile Mehmet Demir'in kullandığı 07 YIB 03 plakalı hafif ticari araç, Boğazkent Mahallesi Mimar Sinan ile Kanuni caddelerinin kesiştiği kavşakta çarpıştı.

Kazaya, Fatih Karcı'nın yönetimindeki 07 ABY 453 plakalı cip ile Adem Korhan kontrolündeki 07 ADJ 401 plakalı otomobil de karıştı.

Sürücülerden Demir, aynı araçtaki Fatma Demir, cipteki Evren Adem Eroğlu ve Olivia Karcı ile henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi yaralandı.

Mehmet ve Fatma Demir, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ambulanslarla Serik'teki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.