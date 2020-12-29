Antalya'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Araçlardaki hafif yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince Korkuteli ve Elmalı'daki hastanelere kaldırıldı.

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