Antalya'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Antalya'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

29.12.2020 12:35
Antalya'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı, System.String[]

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Korkuteli- Elmalı kara yolu Ulucak Mahallesi mevkisinde sis nedeniyle 5 aracın çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Araçlardaki hafif yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince Korkuteli ve Elmalı'daki hastanelere kaldırıldı.

Araçların kaldırılmasının ardından kara yolunda ulaşım normale döndü.

Zincirleme Trafik Kazası, Korkuteli, Antalya, Ulucak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika


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