Antalya'daki 14 okula depreme dayanıksız raporu çıktı - Son Dakika

Antalya'da okullarda yapılan deprem tetkikleri sonucu açıklandı. Dayanıksız olduğu tespit edilen 14 okulda yıkım başlatılacak.



Antalya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, eğitim kurumlarının ve eklentilerinin deprem tetkik çalışmaları sonucunda Antalya merkez ve ilçelerinde yer alan 14 okulda 20 eğitim yapısının boşaltılacağı duyuruldu. Okullarda eğitim-öğretim gören öğrencilerin, geçici olarak çevre okullara yönlendirildiği bildirildi. Boşaltılan bazı okullarda ise ikili eğitim-öğretim sistemine geçileceği belirtildi.



Antalya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada öğrencilerin eğitim öğretim ortamları için her türlü tedbirin alındığı ve gerekli düzenlemeleri yapıldığı ifade edildi. Öğrencilerin 10 Şubat 2020 Pazartesi gününden itibaren planlanan okul ve dersliklerde eğitim-öğretime devam edeceği belirtildi.



Boşaltılma kararı alınan okulların listesi şu şekilde:



" Kemer'de Göynük Ortaokulu A ve B blok,



Kepez Yenimahalle Ortaokulu A ve B blok,



Kepez Göçerler İlkokulu A blok,



Konyaaltı Çakırlar İlkokulu B blok,



Manavgat Çağlayan Anadolu Lisesi A ve B blok,



Serik Tekeli Ortaokulu A, B ve C blok



Serik Hasan Güçlü Mesleki ve Teknik Lisesi



Serik Orhan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,



Döşemealtı Yeniköy Ortaokulu



Finike İsmail Erol İlkokulu



Muratpaşa Bahaeddin Güney Kız Teknik Mesleki Lisesi A ve B blok



Muratpaşa Namık Kemal Ortaokulu B blok



Muratpaşa Hacı Hafize Hakkı Saygan İlkokulu



Korkuteli Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi." - ANTALYA