Antalya'daki 14 okula depreme dayanıksız raporu çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'daki 14 okula depreme dayanıksız raporu çıktı - Son Dakika

Antalya'daki 14 okula depreme dayanıksız raporu çıktı

6 saat önce

Antalya'da okullarda yapılan deprem tetkikleri sonucu açıklandı.

Antalya'daki 14 okula depreme dayanıksız raporu çıktı, System.String[]

Antalya'da okullarda yapılan deprem tetkikleri sonucu açıklandı. Dayanıksız olduğu tespit edilen 14 okulda yıkım başlatılacak.


Antalya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, eğitim kurumlarının ve eklentilerinin deprem tetkik çalışmaları sonucunda Antalya merkez ve ilçelerinde yer alan 14 okulda 20 eğitim yapısının boşaltılacağı duyuruldu. Okullarda eğitim-öğretim gören öğrencilerin, geçici olarak çevre okullara yönlendirildiği bildirildi. Boşaltılan bazı okullarda ise ikili eğitim-öğretim sistemine geçileceği belirtildi.


Antalya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada öğrencilerin eğitim öğretim ortamları için her türlü tedbirin alındığı ve gerekli düzenlemeleri yapıldığı ifade edildi. Öğrencilerin 10 Şubat 2020 Pazartesi gününden itibaren planlanan okul ve dersliklerde eğitim-öğretime devam edeceği belirtildi.


Boşaltılma kararı alınan okulların listesi şu şekilde:


" Kemer'de Göynük Ortaokulu A ve B blok,


Kepez Yenimahalle Ortaokulu A ve B blok,


Kepez Göçerler İlkokulu A blok,


Konyaaltı Çakırlar İlkokulu B blok,


Manavgat Çağlayan Anadolu Lisesi A ve B blok,


Serik Tekeli Ortaokulu A, B ve C blok


Serik Hasan Güçlü Mesleki ve Teknik Lisesi


Serik Orhan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,


Döşemealtı Yeniköy Ortaokulu


Finike İsmail Erol İlkokulu


Muratpaşa Bahaeddin Güney Kız Teknik Mesleki Lisesi A ve B blok


Muratpaşa Namık Kemal Ortaokulu B blok


Muratpaşa Hacı Hafize Hakkı Saygan İlkokulu


Korkuteli Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi." - ANTALYA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Antalya Valiliği, Antalya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:40 Kaynak: İHA
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