Antalya'daki 38 bin ihtiyaç sahibine 38 milyon ödeme yapılacak - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1 ile 5 Nisan tarihleri arasında Antalya'dan 38 bin 714 kişiye, 38 milyon 714 bin lira ödeme yapılacak.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı (EİKP) kapsamında yapılacak desteklerin ödemelerine başlandığı bildirildi.

Açıklamada, hak sahiplerinin, doğum yıllarının son rakamı dikkate alınarak belirlenen takvime göre 1 ile 5 Nisan tarihleri arasında, PTT ve kamu bankalarının şube ve ATM'lerinden faydalanabilecekleri belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1000 lira ödeme yapılacağı, düzenli merkezi sosyal yardım veya aylıklardan evde ödeme seçeneğiyle yaralanan haneler, EİKP Destek Programı ödemelerinden de aynı şekilde faydalanabilecekleri belirtilmişti. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 81 il ile eş zamanlı olarak Antalya'da da tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ödemeler yapılmaya başladı."

Ödemelerden faydalanacak hane sayılarının da yer aldığı açıklamada, Antalya'da 8 bin 862 hane ile en çok Kepez'de, 157 hane ile en az İbradı'da ödeme yapılacak.

Öte yandan doğum tarihlerinin son rakamları dikkate alınarak yapılacak ödemelerin tarihleri ise şöyle:

0 - 5 ile bitenler 1 Nisan

1 - 6 ile bitenler 2 Nisan

2 - 7 ile bitenler 3 Nisan

3 - 8 ile bitenler 4 Nisan

4 - 9 ile bitenler 5 Nisan