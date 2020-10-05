90 metrelik devasa dönme dolap gece boyu Azerbaycan renklerini yansıttı - Son Dakika

Akşam saatlerinden itibaren sürekli gösterilen Azerbaycan'a destek ışıklandırması vatandaşların da dikkatini çekti.

Bayrak ışıklandırmasının ardından dönme dolapta "Tek millet, iki devlet" yazısı aktarıldı.

Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı 'ndaki üç boyutlu görsellerin oynatılabildiği devasa dönme dolaba Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ışıklandırması yapıldı.

Antalya 'nın Konyaaltı ilçesinde kurulu 90 metre yüksekliğindeki dönme dolap, Azerbaycan renkleriyle ışıklandırıldı, "Tek millet, iki devlet" yazısı ilgi gördü.

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