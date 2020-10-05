90 metrelik devasa dönme dolap gece boyu Azerbaycan renklerini yansıttı - Son Dakika

90 metrelik devasa dönme dolap gece boyu Azerbaycan renklerini yansıttı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kurulu 90 metre yüksekliğindeki dönme dolap, Azerbaycan renkleriyle ışıklandırıldı, "Tek millet, iki devlet" yazısı ilgi gördü.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kurulu 90 metre yüksekliğindeki dönme dolap, Azerbaycan renkleriyle ışıklandırıldı, "Tek millet, iki devlet" yazısı ilgi gördü.
Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki üç boyutlu görsellerin oynatılabildiği devasa dönme dolaba Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ışıklandırması yapıldı.
Bayrak ışıklandırmasının ardından dönme dolapta "Tek millet, iki devlet" yazısı aktarıldı.
Akşam saatlerinden itibaren sürekli gösterilen Azerbaycan'a destek ışıklandırması vatandaşların da dikkatini çekti.
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