Antalya'daki alacak-verecek kavgasına 6 tutuklama - Son Dakika

Antalya'da iki aile arasında meydana gelen alacak-verecek kavgasında gözaltına alınan 6 şüpheli, "Kasten Öldürme-Kasten Yaralama" suçlarından tutuklandı.

Olay, 15 Temmuz Çarşamba günü Barış Mahallesi'nde bulunan bir süpermarket önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasındaki alacak-verecek meselesinden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından yaralanan V.G. ve R.K., kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan bir diğer 2 şüphelinin hastanede tedavileri devam ederken, her iki aileden de gözaltına alınan B.G., Ö.G., R.G., R.Ö., C.Ö. ve E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

6 şüpheli, "Kasten Öldürme-Kasten Yaralama" suçlarından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA