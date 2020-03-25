Antalya'daki AVM'lerde son durum - Son Dakika

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Antalya'daki AVM'lerde son durum

7 saat önce

Antalya'daki AVM'lerde son durumKoronavirüs tedbirleri kapsamında Antalya'da bazı alışveriş merkezleri (AVM) geçici süreliğine kapılarını yönetim kararıyla kapattı, bazıları da açık fakat bu merkezlerde mağazalar kendi kararlarıyla kapalı bulunuyor.

Antalya'daki AVM'lerde son durum

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Antalya'da bazı alışveriş merkezleri (AVM) geçici süreliğine kapılarını yönetim kararıyla kapattı, bazıları da açık fakat bu merkezlerde mağazalar kendi kararlarıyla kapalı bulunuyor. Hepsinde belirli saatlerde market ve eczaneler faaliyetlerine devam ediyor.

DHA muhabirleri, kalabalık görüntüleriyle akıllarda yer eden AVM'lerin karanlık ve boş anlarını görüntüledi.

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de de görülmesinin ardından, yayılmanın önüne geçebilmek için bir dizi tedbir alındı. Yapılan açıklamalarda insanların kalabalık ortamlardan uzak durmaları gerektiği ve zorunda kalmadıkça evden çıkmamaları gerektiği haftalar önce belirtildi. Bu açıklamaların ardından şehirlerdeki en kalabalık yerlerden olan alışveriş merkezlerindeki yoğunluk azaldı.

Yoğunluğun azalması ve alınan tedbirlerin ardından bazı AVM'ler ilk etapta çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Ancak son günlerde vaka sayılarındaki artışın ardından AVM'lerde hizmet veren çoğu mağaza geçici süreliğine faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Bu gelişmeyle birlikte bazı AVM yönetimleri aldıkları kararla bir süreliğine kapılarını kapatırken, bazı AVM'ler ise durumu mağaza yöneticilerinin inisiyatifine bıraktı. DHA muhabirleri, kalabalık görüntüleriyle akıllarda yer eden AVM'lerin karanlık ve boş anlarını görüntüledi, kent merkezinde faaliyet gösteren 10 alışveriş merkezinin durumunu araştırdı.

MARKET VE ECZANE AÇIK

Şehrin merkezinde bulunan MarkAntalya, koronavirüs salgını öncesinde gün içerisinde binlerce kişiyi ağırlıyordu. 130 mağazası bulunan AVM'de mağazaların tamamı faaliyetlerini geçici süreliğine durdurma kararı aldı. Mağazaların bir bir kapatmasının ardından AVM'de şuan yalnızca insanların temel ihtiyaçlarını karşılamaları için saat 12.00 ile 20.00 arasında market, 10.00 ile 18.00 saatleri arasında da eczane hizmet veriyor. Bu iki mağazanın bulunduğu katlar dışında geçiş ise yasaklanmış durumda. Bariyerlerle katlar arası geçiş engellenirken, AVM dışarısında bulunan kafelerin sandalyeleri ise üst üst yığılmış durumda bekliyor. Kapatma kararı öncesinde kalabalık nedeniyle yer bulmakta zorlanılan restoranların olduğu kat ise karanlığa gömülmüş durumda.

TERRA'DA DÖVİZ BÜROSU

Ece Türkiye tarafından yönetilen Muratpaşa ilçesindeki 180 mağazalı Terra City'de AVM yönetiminin resmi kapatma kararı bulunmuyor. Buna istinaden zemin katta bulunan market ile döviz bürosu faaliyetlerini sürdürüyor. AVM içerisindeki mağazalar ise kendi yönetim kararlarıyla kapılarını kapattı. Şehirdeki döviz büroları kapalı olduğu için AVM içindeki döviz bürosunun hizmet vermeye devam ettiği ve girişlerin bu iki noktaya planlı yaptırıldığı öğrenildi.

Yine Lara bölgesindeki AVM'lerden Laura'da kapıları merkez içerisine açılmayan iki mağaza hizmet vermeye devam ederken, AVM içerisinde bulunan market de çalışmaya devam ediyor. Laura'nın katlarındaki mağazalar ise kapalı. Hemen yanındaki SheMall'de ise bütün mağazalar kapalı, yalnızca market hizmet vermeyi sürdürüyor.

MİGROS AVM'DE DURUM

Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Ece Türkiye tarafından yönetilen 130 mağazalı Migros AVM'nin içerisindeki mağazalar, kendi yönetim kararlarıyla geçici olarak hizmet vermiyor. Ancak, zemin katta bulunan market ve eczane, halkın tıbbi ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 12.00- 20.00 saatleri aralığında faaliyetlerini sürdürüyor.

KEPEZ'DEKİ MERKEZLER

Kepez ilçesinde bulunan alışveriş merkezleri de faaliyetlerine geçici süreyle ara verdiklerini internet sitelerinden yaptıkları açıklamayla duyurdu. ÖzdilekPark AVM'de yalnızca market ve eczane hizmet verirken, pazar günleri ise marketin de tamamen kapalı olacağı duyuruldu. Açıkhava şeklindeki tasarımıyla farklı yapıya sahip Erasta AVM'deki mağazalar da kapalı, fakat burada bulunan market, yönetmeliklerin izin verdiği saatlerde çalışmasına devam ediyor.

TORUNLAR'DAN KAPATMA KARARI

Havalimanı Yolu üzerindeki toplam 250 mağazaya sahip Torunlar'ın sahibi olduğu Deepo Outlet Center ve Mall Of Antalya yönetimi, 21 Mart Cumartesi kapılarını kapatma kararı aldı. Bu iki AVM'deki market ve eczaneler ise açık ve 12.00- 20.00 saatleri arası hizmet vermeye devam ediyor. Eczane ve market dışındaki bütün mağazaları ise 21 Mart'tan bu yana kapalı.

Yine Havalimanı yakınlarında bulunan ve kentin yeni alışveriş merkezlerinden Agora AVM de yönetim kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında kapılarını kapatma kararı almış ve bunu kamuoyuna duyurmuştu.

Antalya'daki AVM'lerde son durum

Koronavirüs, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:12 Kaynak: DHA

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