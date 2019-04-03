Antalya'daki Baca Yangını Ucuz Atlatıldı
28 dakika önce
Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde bulunan bir iş yerinin bacasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Antalya
'nın tarihi Kaleiçi semtinde bulunan bir iş yerinin bacasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Olay, Muratpaşa
ilçesine bağlı tarihi Kaleiçi'nde bulunan Tuzcular Mahallesi Balıkpazarı Sokağı'ndaki iş yerinde, saat 12.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerinin bacasından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek, yangınI büyümeden kontrol altına aldı. - ANTALYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:57 Kaynak: İHA
Bilecik'te 2 Katlı Kerpiçten Ev Tutuştu, Alevler Yandaki Eve Sıçradı
Tam 2 Milyon Liralık Kral Mezar Taşını Satarken Yakalandılar
Kıyafetiyle Denize Giren Adam Polisi Alarma Geçirdi
Kasap Önünde Kemik Bekleyen Köpeğe, Parke Taşıyla Saldıran Kadın Güvenlik Kamerasına Yansıdı