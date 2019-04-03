Son Dakika Haberleri: Antalya'daki Baca Yangını Ucuz Atlatıldı

Antalya'daki Baca Yangını Ucuz Atlatıldı

28 dakika önce

Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde bulunan bir iş yerinin bacasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Antalya'daki Baca Yangını Ucuz Atlatıldı, System.String[]
Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde bulunan bir iş yerinin bacasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı tarihi Kaleiçi'nde bulunan Tuzcular Mahallesi Balıkpazarı Sokağı'ndaki iş yerinde, saat 12.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerinin bacasından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek, yangınI büyümeden kontrol altına aldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:57 Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa
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