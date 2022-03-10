ANTALYA'DAKİ BARIŞ ZİRVESİNE YOĞUN İLGİ - Son Dakika
Üye Girişi

ANTALYA'DAKİ BARIŞ ZİRVESİNE YOĞUN İLGİ

10.03.2022 12:22

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın katılımıyla gerçekleşecek üçlü barış zirvesi için iki ülke bakanı ve heyetleri dün gece Antalya'ya geldi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın katılımıyla gerçekleşecek üçlü barış zirvesi için iki ülke bakanı ve heyetleri dün gece Antalya'ya geldi. Zirveyi takip edecek yerli yabancı 334 gazeteci, sabahın erken saatlerinde sıkı üvenlik önlemleri altında salona alındı. Görüşme, saat 11.00'de başlayacak.

Tüm dünyanın gözünün Antalya'da olduğu üçlü zirve Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı Regnum Carya Hotel'de gerçekleşecek. Üçlü barış zirvesi için iki ülke bakanı ve heyetleri dün gece Antalya'ya geldi. Önce Rus heyet, bir saat sonra da Ukraynalı heyetin havalimanına inmesinin ardından Rus heyet, toplantının yapılacağı Regnum Carya'da konakladı. Ukraynalı heyet ise hemen yakındaki başka bir otelde kalmayı tercih etti.

Zirveyi takip etmek için akredite olan yerli ve yabancı 334 gazeteci, otelin arka tarafındaki ayrı bir giriş noktasından saat 08.00 itibarıyla içeriye alınmaya başladı. Yoğun ilgi nedeniyle gazeteciler uzun sıra oluşturdu. Güvenlik taramalarının ardından bakanların basın açıklamalarını yapması beklenen G-20 Liderler Zirvesi'nin de yapıldığı salonun bulunduğu alandaki basın odasına alındı. Zirveyi takip eden gazetecilerin ülkeleri arasında Ukrayna ve Rusya Federasyonu'nun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, Japonya, Kanada, Hollanda ve Çin Halk Cumhuriyeti de bulunuyor.

Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana iki ülke arasında en üst düzeydeki temas olarak adlandırılan Rusya- Türkiye- Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın saat 11.00'de başlaması bekleniyor. Üçlü görüşmenin ve basın toplantılarının yapılacağı salonda, sabah erken saatlerden itibaren bomba imha ekipleri arama yaptı, eğitimli polis köpeklerine de salonun çevresinde güvenlik taraması yaptırılıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın görüşme sonrasında ayrı ayrı basın toplantısı yapacağı belirtildi. Her iki bakan için de iki ayrı salon hazırlandı.

ANTALYA'DAKİ BARIŞ ZİRVESİNE YOĞUN İLGİ
ANTALYA'DAKİ BARIŞ ZİRVESİNE YOĞUN İLGİ
ANTALYA'DAKİ BARIŞ ZİRVESİNE YOĞUN İLGİ

YORUMLAR
500
Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı! Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı! Ailesinden haber alamayan Anya, ülkesi için gece gündüz çalışıyor Ailesinden haber alamayan Anya, ülkesi için gece gündüz çalışıyor

Togo Cumhuriyeti, Antalya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA'DAKİ BARIŞ ZİRVESİNE YOĞUN İLGİ - Son Dakika


Son Dakika
12:22 MHK Başkanı'ndan 'hakem kıyımı' açıklaması: Operasyon değil, Türk hakemliğinin geleceğiyle ilgili bir karar
11:52 Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı!
12:00 Putin'e yaptığı benzetme gündem oldu! Futbolcu Voronin, canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı!
12:00 Seren Serengil iddiaları canlı yayında anlattı: Şafak'ın ölümünden sonra ailesi Ece Erken'in evine haciz gönderdi
11:58 İstanbul'da alınan tedbirler artıyor! Yoğun kar yağışı sebebiyle metro, metrobüs ve vapur saatleri değişti
11:51 Oğlum son bölümde neler yaşandı? Efe'nin gördüğü rüya gerçekten olay günü yaşanmış mıydı?
11:45 Son Nefesime Kadar dizisinde dün akşam neler oldu? Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır
11:42 Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı? Osman Bey'in Alemşah'ı infaz etmesi bölüme damga vurdu!
11:37 Ukraynalı mülteciler hangi ülkelere gitti? Rekor Polonya'da
11:16 Alacaklısının cenazesine katıldı ve imamın o meşhur sorusuna herkesten farklı bir yanıt verdi: Hakkımı helal etmiyorum!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 12:30:16. #1.11#
SON DAKİKA: ANTALYA'DAKİ BARIŞ ZİRVESİNE YOĞUN İLGİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement