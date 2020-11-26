Antalya'daki belediyelerden kısa kısa - Son Dakika

Muratpaşa ilçesi camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, yarın kılınacak cuma namazında yoğunluk beklenen camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Ekipler, cami minberlerinden, girişte ayakkabılarının bırakıldığı yerlere, avlulardaki banklara kadar her bölümü dezenfekte etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt çalışması

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı saatlerde, Meydan Alt Geçidi ve Burhanettin Onat Caddesi'nde asfalt ve şerit genişletme çalışması yapacak.

Ekipler çalışmalar kapsamında, 28 Kasım'da saat 20.00 ile 29 Kasım saat 10.00 arasında Mevlana Caddesi'nden Burhanettin Onat Caddesi istikametinde, 29 Kasım saat 20.00 ile 30 Kasım saat 05.00 arasında Burhanettin Onat Caddesi'nden Mevlana Caddesi istikametine doğru asfalt çalışması gerçekleştirecek.

Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde Burhanettin Onat Caddesi'nden Narenciye Caddesi Kavşağı'na doğru şerit genişletme yapılacak.

Kepez Belediye sera ve bahçe atıklarını gübreye çeviriyor

Kepez Belediyesi "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Altınova Bölgesi Zeytinlik Mahallesi'nde çiçek seralarından çıkan bitki atıklarını alarak kompost makinesinde işleyerek tekrar üreticiye verdi.

Belediye, ekonomiye katkı sağlayan çalışmayla, sera ve bahçe atıklarından kaynaklı çevre kirliliğinin de önüne geçmeye hedefliyor.

Manavgat Belediyesinden sıcak asfalt çalışması

Manavgat Belediyesi, kış öncesinde 106 mahallede sürdürdüğü sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekipleri son olarak Kavaklı Mahallesi 6524 Sokak ve Mimar Sinan Mahallesi 6050 Sokak'ta sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, mevsim şartlarını göz önünde bulundurarak kent genelinde sıcak asfalt çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.