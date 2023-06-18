Antalya'daki Beş Yıldızlı Otelde Salmonella Vakaları İngiliz Basınında Geniş Yankı Buldu - Son Dakika
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Antalya'daki Beş Yıldızlı Otelde Salmonella Vakaları İngiliz Basınında Geniş Yankı Buldu

18.06.2023 15:59

Antalya'daki bir beş yıldızlı otelde meydana gelen ve salmonella dahil birçok zehirlenme vakasını içeren olay, İngiliz basınında geniş yer buldu. İngiltere'den gelen birçok turist, zehirlenme nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı da durumu soruşturmak üzere harekete geçti.

Antalya'daki bir 5 yıldızlı otelde meydana gelen ve salmonella dahil birçok zehirlenme vakasını içeren olay, İngiliz basınında geniş yer buldu. İngiltere'den gelen birçok turist, zehirlenme nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı da durumu soruşturmak üzere harekete geçti.

SALMONELLA TESPİT EDİLDİ

Antalya'daki 5 yıldızlı bir otele giden İngiliz turistler, gıda zehirlenmesi vakalarıyla karşılaştı. Bazı turistlerin hastaneye başvurması sonucunda "salmonella" ve "E. coli (Koli basili)" gibi bakterilerin tespit edildiği belirtildi. Otelde konaklayan çocuklar ve yetişkinler arasında birçok kişi hastaneye kaldırıldı ve yüzlerce kişinin seyahat acentesine dava açmayı planladığı bildirildi.

İngiliz turistlerin Antalya tatili kabusa döndü! Beş yıldızlı otelde kalan yüzlerce kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

"TÜRKİYE'DEN DÖNEN TURİSTLERLE İLGİLİ İDDİALARI SORUŞTURUYORUZ"

İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı da zehirlenme vakalarıyla ilgili ihbarlar üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmanın amacının, bu hastalıkların kaynağını bulmak olduğu ifade edildi. İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı'ndaki Dr. Lesley Larkin de bir açıklama yaptı. Kurumun İzleme, Gastrointestinal Patojenler ve Gıda Güvenliği'nden sorumlu başkanı olan Larkin, "Kurum olarak, Türkiye'den dönen turistlerle ilgili iddiaları soruşturuyoruz. Eğer yakın zamanda Türkiye'den döndüyseniz ve herhangi bir rahatsızlık belirtisiyle endişeleniyorsanız doktorunuza başvurmanızı öneriyoruz" dedi.

"ARTIK YEMEKLERİN ÜZERİNE TAZE YEMEKLER EKLENDİ" İDDİASI

Turistler, açık büfe hizmet veren oteldeki yemeklerin uygun olmayan koşullarda sunulduğunu, artık yemeklerin üzerine taze yemeklerin eklendiğini, tabakların, bardakların, çatal bıçakların ve kaşıkların kirli bir şekilde servis edildiğini ifade ettiler. Ayrıca yemeklerin yeterince pişmediğini iddia ettiler.

İngiliz turistlerin Antalya tatili kabusa döndü! Beş yıldızlı otelde kalan yüzlerce kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

OTELDE HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Mail on Sunday gazetesinin özel haberine göre İngiliz turizm acentesi TUI ise gıda zehirlenmesinin otelden kaynaklanmadığını ve bir nörovirüs olduğunu iddia etti. Otel ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

YORUMLAR (1)
  • Ihsan Bulut: İşçi ye hakkını vermez misafirine düzgün yemek vermez hizmet etmez oteller sektörden men edilmediği sürece turizm bu ülkede sınıf atlayamaz. Cevap Yaz 27 0 Yayından Kaldır
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Zehirlenme, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'daki Beş Yıldızlı Otelde Salmonella Vakaları İngiliz Basınında Geniş Yankı Buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'daki Beş Yıldızlı Otelde Salmonella Vakaları İngiliz Basınında Geniş Yankı Buldu - Son Dakika
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