Antalya 'nın Muratpaşa ilçesindeki bir villada, aynı aileden 4 kişi, silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Son Dakika › Güncel › Antalya'daki bir villada aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika

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