Antalya'daki buğday tarlası insansız hava araçları ile gübrelendi - Son Dakika

Antalya'da, buğday tarlasında insansız hava araçları ile gübreleme yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Aksu çiftliğinde ekili 1084 dekarlık buğday tarlasına getirilen 3 zirai insansız hava aracına katı gübre konuldu. Üniversite öğrencilerinin de hazır bulunduğu uygulamada, insansız hava araçlarıyla gübreleme gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle buğdayda azotlu gübrelerin verimi etkilediğini belirtti.

Aşırı yağışların bu yıl traktörle zamanında gübre uygulamasına izin vermediğini dile getiren Erkan, " Türkiye'de ilk kez insansız hava araçlarıyla granül gübre uygulamasını Antalya'dan başlattık. Dronlar arazinin uygun olmadığı yerlerde gübreleme yapmamıza imkan sağlıyor. Böylece verimde önemli artış sağlıyoruz." dedi.

Traktörle yapılan gübrelemede tekerlek izlerinin verimi olumsuz etkilediğine dikkati çeken Erkan, insansız hava araçlarıyla yapılan gübrelemenin araziden bağımsız olduğu için bu tür olumsuzlukların önüne geçildiğini vurguladı.

Erkan, Türkiye'nin birçok bölgesinde tarımda insansız hava araçlarının kullanıldığını ifade ederek, "Hem yağışın getirdiği olumsuzluklar, hem de traktörün izlerinin etkisini ortadan kaldırmak için gübrelemede insansız hava aracı kullanmak önemli. Biz de Aksu'daki 1084 dekarlık arazimizde hem Türkiye'de hem de üniversitemizde ilk olan bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.