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Antalya'daki "çardaklı tatil" için düzenleme yapılacak - Son Dakika

Antalya'daki "çardaklı tatil" için düzenleme yapılacak

04.01.2022 11:46
Antalya'daki "çardaklı tatil" için düzenleme yapılacak

Antalya'nın çardaklar kurulan Kumköy sahilinde doğal hayatın etkilenmesinin önüne geçilmesi için Aksu Belediyesi çalışma gerçekleştirecek.

Antalya'nın çardaklar kurulan Kumköy sahilinde doğal hayatın etkilenmesinin önüne geçilmesi için Aksu Belediyesi çalışma gerçekleştirecek.

Aksu ilçesinde mahalle sakinlerinin yaz aylarında tatil için kumsala kurdukları çardakların sayısının artması, doğal hayatın dengesini bozmaya başladı. Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde mahalle sakinlerinin dışında farklı illerden gelenlerin de bölgede çadır ve çardak kurması, başta caretta carettalar olmak üzere doğal yaşamı tehdit eder hale geldi.

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, AA muhabirine, çardaklarla ilgili ciddi sıkıntılar oluşmaya başladığını söyledi.

Yöre sakinlerinin yıllardır o bölgede çardak kurarak tatil yaptığını anlatan Şahin, "Bu yıl sahildeki görüntü alışılmışın dışına çıktı. Sadece bölge halkı değil, farklı yerlerden gelenler de oldu. Bu da sorunları artırdı. Belediye imkanlarıyla kontrol altına alınabilmesi için neler yapılması gerekiyor, onları değerlendiriyoruz. Bölgeyle ilgili mutlaka bir çalışma yapılacak." diye konuştu.

Şahin, belediye yetkililerinin bölgede inceleme yaptığını, en kısa zamanda bir çözüme ulaşacaklarını kaydetti.

"Sahilde yaklaşık 150 caretta yuva yaptı"

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Ali Fuat Canbolat, bölgede yıllardan bu yana çardakların bulunduğunu ifade etti.

Yörede yaşayanların caretta carettalara karşı duyarlı ve dikkatli olduğunu belirten Canbolat, "Ancak bölgede çardak sayısı her geçen gün arttı. Kumköy'den Beşgöz adı verilen bölgenin doğusuna kadar bu çardaklar geldi. Carettaların yuvalamalarının en yoğun olduğu temmuz ve ağustos aylarında bu çardaklarda yaşam başlıyor. Ancak çardakların inşaatı ve tadilatı ise haziran ayında yapılıyor. Bunlar yapılırken kumsalın yapısına ciddi zararlar veriliyor. Traktörlerle kumluk bölgeye giriliyor. Kirlilik çok fazla oluyor." diye konuştu.

"Çardakların hepsini kaldırın." demenin çözüm olmadığını vurgulayan Canbolat, "İlgili belediye ve bakanlıkların burayla ilgili çözüm üretmesi gerekiyor. Geçen yıl 1,2 kilometrelik o sahilde yaklaşık 150 caretta yuva yaptı." dedi.

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Aksu Belediyesi, Halil Şahin, Antalya, Kumköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'daki 'çardaklı tatil' için düzenleme yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'daki "çardaklı tatil" için düzenleme yapılacak - Son Dakika
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