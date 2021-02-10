"Çevre dedektifleri" Düden Çayı'ndaki kirliliğin izini sürüyor - Son Dakika

"Çevre dedektifleri" Düden Çayı'ndaki kirliliğin izini sürüyor

10.02.2021 12:05

Antalya'daki Düden Çayı'ndan kaynaklı koku ve köpük kirliliğinin önlenmesi için oluşturulan ekipler, adete dedektif gibi çalışarak kirliliğin kaynağını araştırıyor, kusurlu işletmelere para cezası uyguluyor.

Antalya'daki Düden Çayı'ndan kaynaklı koku ve köpük kirliliğinin önlenmesi için oluşturulan ekipler, adete dedektif gibi çalışarak kirliliğin kaynağını araştırıyor, kusurlu işletmelere para cezası uyguluyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'nın en önemli doğal güzelliklerinden birisi olan Düden Çayı'nda son dönemde gözle görülür hale gelen kirliliğin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçti.

Oluşturulan denetim ekipleri, ilk olarak Kepez ilçesinde geniş bir alanda incelemede bulundu. Denetimlerde bazı işletmelerin atık sularını bilinçsiz şekilde kaçak deşarj yöntemiyle bertaraf ettikleri tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince, çayın kirlenmesine neden olduğu tespit edilen 17 işletmeye yaklaşık 3 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulandı. 14 tesisin faaliyetinin durdurulduğu denetimlerde, 2 tesisin idari yaptırım kararına yönelik işlemler devam ediyor.

"Çevre dedektifleri" ardından çayın ana kaynağı Döşemealtı ilçesinde denetimler yapmaya başladı. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yoğunlaştırılan kontrollerde bazı işletmelerin ön arıtma sistemi kurmak yerine atık suları çevreye zararlı şekilde bir noktaya biriktirerek, daha sonra götürme yöntemini seçtikleri belirlendi. Bazı firmaların ise atık sularını arıtmadan yağmur suyu kanallarına ve zerzemine (geçirgen yapıdaki yer altı boşlukları) verdikleri tespit edildi.

Kaçak deşarj kuyuları kapatıldı

Denetim ekiplerince kaydedilen görüntülerde, içinde kimyasal maddeler bulunan atık suların gelişi güzel çevreye bırakılması, kazılan kaçak deşarj kuyularıyla da direkt yer altına gönderilmesi yer aldı.

Çevre kirliliğine neden olan atık sular vidanjörlerle çekildi, kaçak deşarj kuyuları ise kapatıldı. Çalışmalarını sürdüren ekiplerin denetimleri ve yer altına verilen atık su deşarjlarının önlenmesi sonucu Düden Şelalesi'ndeki koku büyük oranda ortadan kalktı.

Çevre dedektifleri Düden Çayı'ndaki kirliliğin izini sürüyor
Çevre dedektifleri Düden Çayı'ndaki kirliliğin izini sürüyor
Çevre dedektifleri Düden Çayı'ndaki kirliliğin izini sürüyor
Çevre dedektifleri Düden Çayı'ndaki kirliliğin izini sürüyor

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Para Cezası, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Çevre dedektifleri' Düden Çayı'ndaki kirliliğin izini sürüyor - Son Dakika


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