Son Dakika Haberleri: Antalya'daki Cezaevinden Firar Eden Hükümlü Şanlıurfa'da Yakalandı

Antalya'daki Cezaevinden Firar Eden Hükümlü Şanlıurfa'da Yakalandı

45 dakika önce

Antalya'da 5 yıl önce cezaevinden firar eden hükümlü Şanlıurfa'da yakalandı.

Antalya'daki Cezaevinden Firar Eden Hükümlü Şanlıurfa'da Yakalandı, System.String[]
Antalya'da 5 yıl önce cezaevinden firar eden hükümlü Şanlıurfa'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıl önce Antalya'daki cezaevinden firar eden Murat Ö'nün, merkez Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'ndeki ablasının evinde saklandığını tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Murat Ö. gözaltına alındı.

Hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:03 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Antalya, Güncel
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