Antalya'daki Cezaevinden Firar Eden Hükümlü Şanlıurfa'da Yakalandı
45 dakika önce
Antalya'da 5 yıl önce cezaevinden firar eden hükümlü Şanlıurfa'da yakalandı.
Antalya
'da 5 yıl önce cezaevinden firar eden hükümlü Şanlıurfa
'da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıl önce Antalya'daki cezaevinden firar eden Murat Ö'nün, merkez Haliliye
ilçesi Devteşti Mahallesi'ndeki ablasının evinde saklandığını tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Murat Ö. gözaltına alındı.
Hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:03 Kaynak: AA
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