Antalya'daki çiçek mezatında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliği - Son Dakika

Türkiye'de kesme çiçek üretiminin yüzde 50'sinden fazlasının gerçekleştirildiği Antalya'da, çiçek mezatlarında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hareketliliği yaşanıyor.

Ülke genelinde 18 şubesi bulunan Flora Çiçekcilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin Antalya'daki mezatında, en yüksek teklifi veren esnaf, istediği çiçeğe sahip oluyor.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgınına rağmen ihracatta en iyi dönemini yaşayan sektör, özellikle özel günlerde yoğun bir mesai harcıyor.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiçek mezatlarında açık artırma usulüyle satışların gerçekleştirildiğini söyledi.

Mezatlarda ağırlıklı olarak iç pazara yönelik satışlar yapıldığını, ihracatçı firmalara da ürün tedarikinde bulunulduğunu anlatan Yılmaz, banda giren çiçeklere en yüksek fiyatı veren alıcının sahip olduğunu kaydetti.

Türkiye'ye dağılan çiçeğin yüzde 50'sinin bu kooperatifçe yapılan mezatlardan tedarik edildiğini belirten Yılmaz, "Türkiye'nin değişik illerinden çiçekler buraya geliyor ve yine farklı illerden gelen firmalar tarafından satın alınıyor. Çiçeklerin fiyatları arz talep üzerinden belirleniyor. Birden çok alıcı aynı çiçeğe ilgi gösteriyorsa, o çiçeğin fiyatı ona göre artıyor. İlgi gösterilmiyorsa fiyat düşüyor." diye konuştu.

Yılmaz, mezatlarda genelde 3 gün satış yapıldığını ve alıcılara taze çiçek sunulduğunu dile getirdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mezatlarda ciddi bir hareketlilik yaşandığını aktaran Yılmaz, sektörün en iyi dönemini yaşadığını bildirdi.

Dünya Kadınlar Günü için sevkiyatların büyük ölçüde tamamlandığını belirten Yılmaz, "Dünyanın kadınları için 60 milyon dallık bir ihracatımız söz konusu. Bunun da parasal değeri 8 milyon dolar civarında. Dünyanın birçok ülkesine ürün gönderiyoruz." dedi.

Özellikle ihracatta ciddi bir talep söz konusu olduğunu ifade eden Yılmaz, zaman zaman taleplere karşılık veremediklerini kaydetti.