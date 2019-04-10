Antalya'daki Cinayet
1 saat önce
Antalya'da bacanağını pompalı tüfekle vurduğu, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu belirtilen zanlı tutuklandı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:24 Kaynak: AA
'da bacanağını pompalı tüfekle vurduğu, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu belirtilen zanlı tutuklandı.
Cinayet ve yaralama şüphelisi olarak gözaltına alınan Mustafa Ç'nin (53) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi. Kestel Mahallesi
'nde, aralarında husumet bulunduğu belirtilen Mustafa Ç, dün, işlettiği marketin önüne otomobiliyle gelen bacanağı Hüseyin Kodal'ı (49) pompalı tüfekle vurarak öldürmüş, seken saçmalar nedeniyle yoldan geçen Bahri Yılmaz
hafif yaralanmıştı.
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