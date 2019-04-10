Son Dakika Haberleri: Antalya'daki Cinayet

Antalya'daki Cinayet

1 saat önce

Antalya'da bacanağını pompalı tüfekle vurduğu, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu belirtilen zanlı tutuklandı.

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Antalya'da bacanağını pompalı tüfekle vurduğu, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu belirtilen zanlı tutuklandı.

Cinayet ve yaralama şüphelisi olarak gözaltına alınan Mustafa Ç'nin (53) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Kestel Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu belirtilen Mustafa Ç, dün, işlettiği marketin önüne otomobiliyle gelen bacanağı Hüseyin Kodal'ı (49) pompalı tüfekle vurarak öldürmüş, seken saçmalar nedeniyle yoldan geçen Bahri Yılmaz hafif yaralanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:24 Kaynak: AA
Antalya, Güncel
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