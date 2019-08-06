Antalya'daki cinayet
3 saat önce
Antalya'da müteahhitlik yapan kişiyi silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:09 Kaynak: AA
'da müteahhitlik yapan kişiyi silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği
ekipleri, Çağlayan
Mahallesi Bülent Ecevit
Bulvarı'ndaki apartmanın otoparkında dün, silahlı saldırı sonucu Fatih Mehmet
Şirazi'nin (51), öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, Şirazi'nin eski ortağı olduğu öğrenilen T.Ö'yü saklandığı evde gözaltına aldı.
Zanlının, cinayeti alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirdiği iddia edildi.
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