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Antalya'daki cinayet

3 saat önce

Antalya'da müteahhitlik yapan kişiyi silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı.

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Antalya'da müteahhitlik yapan kişiyi silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çağlayan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'ndaki apartmanın otoparkında dün, silahlı saldırı sonucu Fatih Mehmet Şirazi'nin (51), öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, Şirazi'nin eski ortağı olduğu öğrenilen T.Ö'yü saklandığı evde gözaltına aldı.
Zanlının, cinayeti alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirdiği iddia edildi.
Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:09 Kaynak: AA
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