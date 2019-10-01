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Antalya'daki cinayet

1 saat önce

Antalya'da Fas uyruklu baldızını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

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Antalya'da Fas uyruklu baldızını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

Kepez ilçesinde Fas uyruklu Rajae Ait Lhaj'in (24) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan eniştesi Ercan K'nin (41), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ercan K'nin 28 Eylül'de Teomanpaşa Mahallesi'nde baldızı Rajae Ait Lhaj'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilmişti.

Antalya, Fas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:32 Kaynak: AA
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