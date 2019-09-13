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Antalya'daki cinayet davası

1 saat önce

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde komşusunu tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen kadın, hakim karşısına çıktı.

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde komşusunu tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen kadın, hakim karşısına çıktı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Leyla Uygun, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Uygun, komşusu maktul Durmuş Tayyar'ın kendisini sürekli rahatsız ettiğini öne sürdü.

Tayyar'ı uyarmasına rağmen sonuç alamadığını savunan Uygun, "Olay günü eve geldiğinde küfür etmeye, beni ve çocuklarımı rahatsız etmeye devam etti. Kimseyi öldürme niyetim yoktu, sadece kendimi korumaya çalıştım. Yaşanan olaydan dolayı pişmanım." dedi.

Maktul Durmuş Tayyar'ın babası Ramazan Tayyar ise müşteki sıfatıyla katıldığı duruşmada, sanığın en ağır cezayla cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Dereköy Mahallesi'nde Durmuş Tayyar'ı 23 Şubat'ta tüfekle ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Leyla Uygun, tutuklanmıştı.

Korkuteli, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:26 Kaynak: AA
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