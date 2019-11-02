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Antalya'daki cinayet davası

6 saat önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle oğlunu silahla öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle oğlunu silahla öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fevzi Sönmez ve avukatı katıldı.

Sanık Sönmez, mütalaaya katılmadığını, oğlunun elinde bulunan tüfeği almak için mücadele ettiğini öne sürdü.

Boğuşma sırasında tüfeğin ateş aldığını ileri süren Sönmez, "Bilerek yapmadım, her şey kazayla oldu. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Sönmez'e "alt soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Gazipaşa ilçesi Aydın Mahallesidek 19 Şubat'ta 75 yaşındaki Fevzi Sönmez, oğlu Orhan Sönmez'den (40) müziğin sesini kısmasını istemiş, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine babanın ateş etmesiyle oğlu hayatını kaybetmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:24 Kaynak: AA
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