Son Dakika Haberleri: Antalya'daki cinayet davasında karar
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'daki cinayet davasında karar

1 saat önce

Antalya'da birlikte yaşadığı kişiyi göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadının tahliyesine karar verildi.

Antalya'daki cinayet davasında karar, System.String[]
Antalya'da birlikte yaşadığı kişiyi göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadının tahliyesine karar verildi.
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Nurcan Saraç, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Son savunmasını yapan sanık Saraç, kendini korumak için bıçağı eline aldığını ve kimseyi öldürme kastının bulunmadığını savundu.
Olay akşamı Cengiz Aydın'ın ailesinden yardım istediğini ama ailenin kendisini ölüme terk ettiğini önü süren Saraç, "Ben bıçağı saplamadım, şayet ben saldırmış ve saplamış olsaydım benim her tarafım kan olurdu. Ben o gece ona tampon yaparak elimden geleni yaptım, ambulans sesi duyunca onları yönlendirmek için çıktım ve o sırada tamponu bırakmak zorunda kaldım." dedi.
Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Nurcan Saraç'a "kasten yaralama" suçundan 12 yıl hapis cezasına verdi.
Sanığın cezasına takdir ve iyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti, sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma sonrası sanık gözyaşlarına hakim olamadı.
Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Nurcan Saraç, 4 Haziran 2019 Cengiz Aydın'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:36 Kaynak: AA
Antalya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şule Çet'in hayatını kaybettiği plazada keşif yapıldı Başakşehir'de dehşet! Önce karısını öldürdü sonra intihara teşebbüs etti Kilolarıyla eleştirilen Eser Yenenler, balon flamingoyu patlattı TKP'den İstanbul seçimlerine günler kala dikkat çeken karar: Sandığa gitmeyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 18:41:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'daki cinayet davasında karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]