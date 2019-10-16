Son Dakika Haberleri: Antalya'daki cinayet davasında karar
Son Dakika Güncel Antalya'daki cinayet davasında karar

Antalya'daki cinayet davasında karar

1 saat önce

Antalya'da aynı aileden iki kişinin öldürülmesi, birinin de yaralanmasıyla ilgili yargılanan sanık, müebbet ve 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'daki cinayet davasında karar, System.String[]

Antalya'da aynı aileden iki kişinin öldürülmesi, birinin de yaralanmasıyla ilgili yargılanan sanık, müebbet ve 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Evren Tunç, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Karar öncesi son savunmasını yapan sanık Tunç, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Aynı olayda daha önceden hüküm giyen ağabeyi Şeyhmus Tunç'un suçsuz olduğunu ve serbest bırakılması gerektiğini belirten Tunç, ağabeyinin kavga ettiğini görerek olaya müdahil olduğunu, bu kavga sırasında da tüfekle rastgele ateş ettiğini iddia etti.

Tunç, "Rastgele tüfek sıktım, benim rastgele ateş ettiğim bellidir. Biz de öldük. Ağabeyim suçsuzdur." dedi.

Savunmanın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tunç'u, Tuncay Yener'i "kasten öldürmek" suçundan müebbet, Yener'in aynı olayda vurularak hayatını kaybeden oğullarından Serhat ile yaralanan Ferhat Yener kardeşleri de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 26 yıl hapisle cezalandırdı.

Olay

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'nde 8 Mart 2013'te meydana gelen olayda, Tunç ve Yener ailesi arasında "araba lastiğini kesme" meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, bıçakların da kullanıldığı kavga sırasında av tüfeğiyle vurulan baba Tuncay Yener (63) ile oğlu Serhat Yener (35) hayatını kaybetmiş, Yener'in diğer oğlu Ferhat ise ağır yaralanmıştı.

Olaydan hemen sonra yakalanan Şeyhmuz Tunç, yargılandığı davada "cinayet" suçundan hüküm giymişti. Tunç'un firar eden kardeşi Evren Tunç (32) ise şüpheli hareketleri nedeniyle kendisini fark eden Güven Timi ekiplerinin 19 Temmuz'da yaptığı kontrolde Tahıl Pazarı Mahallesi'nde yakalanmıştı. Olaydan 6 yıl sonra yakalanan firari sanık Tunç'un üzerinden sahte kimlik çıkmıştı.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tecavüzcüsünü öldüren kadına 10 yıl hapis cezası
Bahçeli'den çok konuşulacak sakal esprisi: Bir hafta da sakalımı konuşsunlar Öldürdükleri arkadaşlarının cesedi taşırken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı Erdoğan'dan AK Partili vekillere uyarı: Arka bahçelerden toplayıp getirmeyelim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 12:58:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'daki cinayet davasında karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]