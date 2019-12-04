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Antalya'daki cinayetin zanlısı tutuklandı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Deniz B'nin otomobilinde kurşunlanarak öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen boşanma aşamasında olduğu eşi M.N.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.N.B'nin kuzeni D.A. tutuklandı.

Antalya'daki cinayetin zanlısı tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Deniz B'nin otomobilinde kurşunlanarak öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen boşanma aşamasında olduğu eşi M.N.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.N.B'nin kuzeni D.A. tutuklandı.

Cinayet zanlıları M.N.B. (24) ile D.A. (19) emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan D.A. "kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklanırken, M.N.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Deniz B'nin cenazesinin teslim edilmesi için yurt dışında yaşayan ailesinin beklendiği öğrenildi.

Olay

Kayınpederinin Kavaklı Mahallesi'ndeki evine dün 07 ACB 271 plakalı otomobiliyle yaklaştığı sırada silahlı saldırıya uğrayan Deniz B. (28), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerine, boşanma aşamasında olduğu eşine pompalı av tüfeğiyle ateş edenin kendisi olduğunu öne süren M.N.B. gözaltına alınmış, olayın gerçekleştiği bölgedeki bir apartmanın güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, cinayeti M.N.B'nin amcasının oğlu D.A'nın işlediğini tespit etmiş ve onu da gözaltına almıştı.

Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:06 Kaynak: AA
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